Будет ли повышение пенсии по инвалидности

На данный момент повышение выплат не запланировано. Последняя масштабная индексация пенсий произошла в марте 2023 года. Однако на надбавки все же стоит рассчитывать.

Читайте также Пенсия по инвалидности ІІ группы: на какие выплаты рассчитывать в августе

Некоторые категории населения получат дополнительные выплаты. В частности, получающие традиционные доплаты ко Дню Независимости.

Прибавки к пенсии по инвалидности в августе вероятно следующие:

  • I группа – 4421 гривна;
  • ІІ группа – 3 906 гривен;
  • ІІІ группа – 3 391 гривна.

Также выплаты ко Дню Независимости Украины получат:

  • участники Революции Достоинства;
  • семьи пострадавших в военных действиях;
  • жертвы нацистских преследований;
  • лица, имеющие особые награды перед государством;
  • пострадавшие участники боевых действий на Украине.

Точный размер выплат будет известен впоследствии.

Какие пенсии по инвалидности в Украине

На размер пенсии по инвалидности оказывает влияние множество факторов. В частности, страховой стаж, его размер до 60 лет, условия получения льготы и возраст.

В соответствии с группой размер доплат составляет:

  • I группа – 100% от пенсии по возрасту;
  • ІІ группа – 90%;
  • ІІІ группы – 50%.

Также лицо может получить доплату по возрасту:

  • 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
  • 496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
  • 570 гривен – от 80 лет.

Для увеличения размера пенсии в Украине введена и специальная надбавка 800 грн. Пенсионер может ее получить, если:

  • требует специального ухода;
  • проживает сам;
  • старше 80 лет.

Несмотря на многочисленные прибавки, размер пенсий в Украине все еще недостаточен. Некоторые лица с инвалидностью получают сумму несколько выше минимального прожиточного минимума. А это с учетом особых потребностей данной категории населения.