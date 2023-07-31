Будет ли повышение пенсии по инвалидности
На данный момент повышение выплат не запланировано. Последняя масштабная индексация пенсий произошла в марте 2023 года. Однако на надбавки все же стоит рассчитывать.
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Некоторые категории населения получат дополнительные выплаты. В частности, получающие традиционные доплаты ко Дню Независимости.
Прибавки к пенсии по инвалидности в августе вероятно следующие:
- I группа – 4421 гривна;
- ІІ группа – 3 906 гривен;
- ІІІ группа – 3 391 гривна.
Также выплаты ко Дню Независимости Украины получат:
- участники Революции Достоинства;
- семьи пострадавших в военных действиях;
- жертвы нацистских преследований;
- лица, имеющие особые награды перед государством;
- пострадавшие участники боевых действий на Украине.
Точный размер выплат будет известен впоследствии.
Какие пенсии по инвалидности в Украине
На размер пенсии по инвалидности оказывает влияние множество факторов. В частности, страховой стаж, его размер до 60 лет, условия получения льготы и возраст.
В соответствии с группой размер доплат составляет:
- I группа – 100% от пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группы – 50%.
Также лицо может получить доплату по возрасту:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.
Для увеличения размера пенсии в Украине введена и специальная надбавка 800 грн. Пенсионер может ее получить, если:
- требует специального ухода;
- проживает сам;
- старше 80 лет.
Несмотря на многочисленные прибавки, размер пенсий в Украине все еще недостаточен. Некоторые лица с инвалидностью получают сумму несколько выше минимального прожиточного минимума. А это с учетом особых потребностей данной категории населения.