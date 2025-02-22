Какие пенсии у лиц с инвалидностью III группы в 2025 году

Пенсия для лиц с инвалидностью определяется индивидуально. На эту выплату влияет возраст лица, стаж, назначенная группа.

Какие факторы влияют на размер пенсий по инвалидности

На выплаты по инвалидности III группы влияет и то, трудоустроено ли лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, от этого фактора зависит минимальный размер выплат:

для лиц с III группой инвалидности, которые работают минимум составляет 2 093 гривны;

если лица с III группой инвалидности не работают, они имеют право на пенсию не менее 2 520 гривен.

Обратите внимание! Выплаты по инвалидности для лиц с III группой равны 50% от определенной им пенсии по возрасту.

Какие граждане с III группой могут получать увеличенные выплаты по инвалидности

Лица, что приобрели инвалидность вследствие особых обстоятельств могут получить увеличенную выплату. Речь идет о: