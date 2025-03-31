Какую пенсию может получить мама троих детей в Украине

Некоторые украинки имеют право на досрочную пенсию. Однако только если они соответствуют всем критериям.

Пенсия для многодетной мамы в Украине

Речь идет о женщинах, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, но одновременно достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Об этом все молчат: какую надбавку к пенсии можно получить в 2025 году

Так в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" таким матерям к размеру пенсии назначается надбавка – пенсия за особые заслуги перед Украиной. Ее размер составляет от 35 % до 40 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Время ухода матери, которая не работает, за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 01.01.2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка,

– отметили в Пенсионном фонде.

В то же время для матери, которая работает, начиная с 1 апреля 2004 года, время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж. Однако при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получает соответствующее пособие по уходу.

Обратите внимание! А уже с 1 января 2005 года этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.