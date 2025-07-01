Пенсионерам в возрасте 65 лет повышают пенсии: кто имеет право на доплату
- Украинские пенсионеры в возрасте 65 лет и старше получают пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты, если имеют достаточный страховой стаж.
- В 2024-2025 годах минимальная пенсия для этой категории выросла из-за индексации, достигнув 3 758 гривен.
Украинские пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, имеют право на гарантированный размер пенсии. Однако для получения доплат нужно соответствовать ряду требований.
Кому повышают пенсии после 65 лет
Государство гарантирует минимальную пенсию в размере не ниже 40% минимальной заработной платы людям, которым исполнилось 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Получить такую пенсию могут люди, которые соответствуют установленным требованиям:
- имеют возраст 65 лет и старше;
- получают пенсию по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности или в случае потери кормильца;
- имеют не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет стажа для женщин;
- получают пенсию по возрасту, сумма которой не превышает 40% от минимальной зарплаты.
Важно! Выплаты пенсионерам в возрасте 65 лет и более не могут быть ниже, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.
На сколько выросли выплаты пенсионерам
В Пенсионном фонде отмечают, что выплаты пенсионерам, которым исполнилось 65 лет в 2024-м, уже дважды росли.
- При минимальной зарплате 7 100 гривен с 1 января 2024 года минимальная пенсия для этой категории составляли 2 840 гривен.
- Когда зарплата 1 апреля 20245 года выросла до 8 000 гривен, минимальная пенсия увеличилась до 3 200 гривен.
- В 2025 году минималка осталась на уровне 8 000 гривен, однако размер минимальных выплат для этих людей вырос до 3 758 гривен из-за индексации пенсий.
Стоит знать! Пенсионерам, которым исполнилось 65 лет после проведения индексации, должны повысить выплаты после для рождения до 3 758 гривен, если их размер был меньшим.