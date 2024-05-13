Пенсия для многодетных мам: как получить досрочно

Для женщин, которые воспитывали своих детей до 3-летнего возраста, период в декрете засчитывается в страховой стаж. Соответственно они имеют право на досрочную пенсию.

Досрочный выход на пенсию для родителей

Женщины, которые воспитывают более двух детей, могут получить право на досрочную пенсию по возрасту в 50 лет. Для этого надо иметь 15 лет стажа.

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Это регулируется статьей 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому женщины, которые родили и воспитали более 5 детей включительно до шестилетнего возраста, могут получить досрочную пенсию по возрасту, по тем же условиям.

Такая же возможность есть у отца этих детей, если именно он занимался их воспитанием. Однако ему надо достичь 55-летнего возраста и иметь 20 лет стажа.

Если мать, которая ухаживала за малолетними детьми до достижения каждым из них трехлетнего возраста (до 1 января 2004 года) и при этом не работала, может быть зачислен как стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

С начала 2004 года время ухода за ребенком до достижения им 3 лет учитывается в страховой стаж матери, если ей или другому лицу предоставляется пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Какие документы нужны