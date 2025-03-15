Пенсии для УБД в 2025 году: какие выплаты могут получить бывшие военные

Участники боевых действий имеют немало льгот от государства. В частности они могут досрочно выйти на пенсию.

Как начисляется стаж для УБД

Кроме того, они получат дополнительные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко.

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Она рассказала, что мобилизованным и контрактникам трудовой стаж, в частности в зоне боевых действий, продолжает начисляться согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Время прохождения лицами военной службы в особый период, что объявляется в соответствии с законом "Об обороне Украины", то есть, в частности, и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет,

– объяснила Анищенко.

В частности трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц в таких условиях идет за три.

Обратите внимание! В зоне боевых действий стаж засчитался по этой формуле, если речь идет о минимум месяце. Однако максимального срока нет.

Досрочный выход на пенсию и доплаты для УБД

Екатерина Анищенко добавила, что статус участника боевых действий дает право выйти на пенсию досрочно:

мужчинам – в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет;

– в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет; женщинам – в 50, если у них есть стаж 20 лет.

В то же время пенсия ветеранам УБД зависит от стажа и должностного оклада. Поэтому выплату каждый человек должен рассчитать только индивидуально.

К пенсии предусмотрены следующие доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (то есть, 25% от 2361 гривны, это 590,25 гривны);

ежемесячная помощь (помощь на жизнь) – 40 гривен;

ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше, чем 4 958 гривен.

Важно! Минимальная пенсия УБД в Украине должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть, 2361 х 2,1 = 4958,1 гривны.