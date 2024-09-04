Для бывших военных: как сменить банк для получения пенсии

Ранее выплату пенсий военнослужащим осуществляли только через "Ощадбанк". Однако сейчас такие лица могут сменить банк, который будет их обслуживать.

Как сменить банк для выплаты пенсий военным

Для того, чтобы сменить банк, нужно сначала выбрать ему альтернативу.

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Напомним! Это регулируется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Чтобы изменить банк, нужно выполнить следующие шаги:

На сайте ПФУ надо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти".

В личном кабинете на панели слева в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Внесение изменений в пенсионное дело".

В открывшемся окне, из перечня заявлений, выбрать опцию "Заявление об изменении способа выплаты пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В заявлении, появившейся на экране, заполнить обозначенные звездочкой поля и укажите выплатные реквизиты нового банка. При необходимости стоит загрузить скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Подтвердить ознакомление с необходимостью сообщать органы ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.

Сформировать заявление, подписать его КЭП и отправить в Фонд.