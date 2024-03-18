Досрочный выход на пенсию: кто из украинцев имеет на это право
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы имеют право на досрочную пенсию, если их состояние здоровья или социальный статус соответствуют определенным требованиям. Если у гражданина есть возможность уйти на пенсию раньше, он должен подать заявление и соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.
Кто может выйти на пенсию досрочно
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцы могут получить пенсию в возрасте 60 лет, если они имеют по крайней мере 31 год трудового стажа. Если стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.
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Однако некоторые группы украинцев могут выйти на пенсию раньше по специальным условиям, определенным в указанном законе.
Эти группы включают:
- Людей с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста.
- Женщин, которые родили 5 и более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жен или мужей военнослужащих, погибших лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы или лиц, выполнявших интернациональный долг.
- Лиц предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
- Лиц, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Людей, которые страдают редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
Как оформить заявление
Для подачи заявления на досрочную пенсию в ПФУ нужно предоставить следующие документы:
- Заявление на получение досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и его копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПП).
- Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
ПФУ также может требовать следующие документы:
- Справка о надбавках к пенсии.
- Копия удостоверений, подтверждающих право на льготы.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
- Свидетельство о рождении ребенка.
Документы можно подать в Пенсионный фонд лично, по почте или через веб-сайт.