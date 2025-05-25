Кто и как может получать пенсию в 60% от зарплаты
- Госслужащие на пенсии могут получать выплаты в 60% от зарплаты при условии наличия необходимого стажа на момент 1 июля 2016 года.
- Размер пенсии зависит от стажа и последней должности, причем ранее пенсии составляли 90% зарплаты.
Госслужащие выходят на пенсию по отдельным правилам и могут получать пенсию в 60% от зарплаты. Однако для этого необходимо соблюсти определенные условия.
Как получать пенсию в 60% от зарплаты
Большинство украинцев получают пенсию в размере 30% от зарплаты, однако госслужащие имеют право на более высокие выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Право на пенсию государственного служащего имеют:
- лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на этот день занимали должность государственного служащего;
- лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на этот день).
Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% заработной платы, а лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.
Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее пенсии госслужащих составляли 90% доли зарплаты.
Право на пенсионную выплату при наличии страхового стажа, необходимого для пенсии по возрасту в минимальном размере и необходимого стажа государственной службы, имеют:
- мужчины, достигшие возрастного порога в 62 года;
- женщины, достигшие пенсионного возраста по статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Зарплата госслужащего
Зарплата госслужащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из:
- должностного оклада;
- надбавки за ранг государственного служащего;
- надбавки за выслугу лет;
- месячной/квартальной премии;
- компенсации за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;
- материальной помощи, что выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;
- денежной помощи на социально-бытовые вопросы;
- других доплат, предусмотренных законодательством.
В частности, размер надбавки к окладам государственных служащих зависит от рангов. А именно:
- для первого ранга – 1 000 гривен;
- для второго ранга – 900 гривен;
- для третьего ранга – 800 гривен;
- для четвертого ранга – 700 гривень;
- для пятого ранга – 600 гривен;
- для шестого ранга – 500 гривен;
- для седьмого ранга – 400 гривен;
- для восьмого ранга – 300 гривен;
- для девятого ранга – 200 гривен.
В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 000 гривен.