Пенсионная система Италии: какие отличия от украинской

Пенсионная итальянская система прошла множество изменений и реформ за последние десятилетия. Национальный институт социального обеспечения и фонды гарантируют пенсионерам этой страны хороший уровень жизни.

Пенсионные выплаты в Италии

Итальянские пенсионеры могут рассчитывать на два вида выплат: трудовую и социальную пенсию. В свою очередь они отличаются своей многоаспектностью, передает 24 Канал со ссылкой на Migrant.Biz.ua

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Так выйти на пенсию могут те итальянцы, которые достигли отметки 66 лет. Однако есть вариант получения пенсионных выплат с 62 лет.

При этом трудовой стаж должен составлять не менее 38 лет. Соответствующий закон подписал президент Сердж Маттарела.

Стоит заметить! Время выхода на пенсию в Италии можно рассчитать по специальной формуле с процентной квотой. При этом добавляется возраст гражданина (ВГ) и трудовой стаж (ТС). В сумме они должны быть равны 100.