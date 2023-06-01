Пенсионеров ждет большая доплата августе: кого это касается

1 июня 2023, 11:25
Читати новину українською

В августе пенсионеров ожидает значительная единовременная доплата в честь государственного праздника. Вероятно, некоторые получат более 4 тысяч гривен.

Кто и какие доплаты получит

На День независимости Украины для определенных категорий пенсионеров предусмотренные солидные доплаты. В частности, это касается ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Читайте также Пересчитают сразу за 3 месяца: какие пенсионеры получат надбавки к пенсиям летом

Пока неизвестно на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры, но вероятно, что она не будет ниже, чем в 2021 году. Тогда выплаты выглядели следующим образом:

  • лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
  • II группы – 3 906 гривен;
  • III группы – 3391 гривны;
  • участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;
  • членам семей погибших – 966 гривен;
  • участникам войны – 612 гривны.
Напомним! Ранее такие выплаты производились ко Дню Победы 5 мая, но в 2023 году дату изменили.

Кто в июне получит доплаты сразу за 3 месяца

  • Три доплаты сразу получат пенсионеры, которым назначили прибавку в апреле
  • Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.
  • В апреле перечислили выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.
Автор: Тетяна Стельмах