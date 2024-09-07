Ликвидаторам конечно же больше: какие пенсии у чернобыльцев
7 сентября 2024, 12:19Читати новину українською
Источник:ПФУ
Лица, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС, получают специальную пенсию. Ее размер не может быть меньше установленного минимума.
Сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Лица, которые пострадали от последствий аварии на ЧАЭС, могут получать:
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- или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,
- или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Соответственно пенсия таких лиц не может быть ниже таких лимитов:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривни;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Какие выплаты у ликвидаторов
- І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- III группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).