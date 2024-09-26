Есть ли выплата пенсий на оккупированных территориях

Правительство продолжает выплачивать пенсии всем гражданам, включая тех, кто проживает на этих территориях. Однако, способ их получения претерпел некоторые изменения.

Как происходит выплата пенсий на оккупированных территориях

Пенсионеры, оставшиеся жить на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, до сих пор продолжают получать пенсии на свои текущие банковские счета, отмечается в постановлении Кабмина.

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Сейчас такие пенсионеры получают пенсии по следующим схемам:

Пенсии, которые ранее выплачивались на банковские карты, продолжают поступать на эти счета, что позволяет снимать или переводить средства на другие счета.

Поскольку "Укрпочта" потеряла возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, то Пенсионный фонд Украины автоматически открыл счета в "Ощадбанке" для этих пенсионеров.

Обратите внимание! Если пенсионер хочет получать выплаты на другой счет, заявление с указанием реквизитов нового счета онлайн, через электронный портал ПФУ.

Впрочем, пенсионные выплаты могут быть прекращены в тех случаях, если пенсия была назначены на основе документов с ложной информацией или в случае смерти пенсионера, а также в других случаях, определенных законодательством.