Как происходит выплата пенсий на оккупированных территориях
Пенсионеры, оставшиеся жить на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, до сих пор продолжают получать пенсии на свои текущие банковские счета, отмечается в постановлении Кабмина.
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Сейчас такие пенсионеры получают пенсии по следующим схемам:
- Пенсии, которые ранее выплачивались на банковские карты, продолжают поступать на эти счета, что позволяет снимать или переводить средства на другие счета.
- Поскольку "Укрпочта" потеряла возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, то Пенсионный фонд Украины автоматически открыл счета в "Ощадбанке" для этих пенсионеров.
Обратите внимание! Если пенсионер хочет получать выплаты на другой счет, заявление с указанием реквизитов нового счета онлайн, через электронный портал ПФУ.
Впрочем, пенсионные выплаты могут быть прекращены в тех случаях, если пенсия была назначены на основе документов с ложной информацией или в случае смерти пенсионера, а также в других случаях, определенных законодательством.