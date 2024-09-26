Як відбувається виплата пенсій на окупованих територіях

Пенсіонери, що залишилися жити на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, досі продовжують отримувати пенсії на свої поточні банківські рахунки, зазначається у постанові Кабміну.

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Наразі такі пенсіонери отримують пенсії за наступними схемами:

Пенсії, які раніше виплачувалися на банківські картки, продовжують надходити на ці рахунки, що дозволяє знімати або переказувати кошти на інші рахунки.

Оскільки "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, то Пенсійний фонд України автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для цих пенсіонерів.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер прагне отримувати виплати на інший рахунок, заяву з вказівкою реквізитів нового рахунку онлайн, через електронний портал ПФУ.

Втім, пенсійні виплати можуть бути припинені у тих випадках, якщо пенсія була призначені на основі документів з неправдивою інформацією або у разі смерті пенсіонера, а також в інших випадках, визначених законодавством.