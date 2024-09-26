Як відбувається виплата пенсій на окупованих територіях
Пенсіонери, що залишилися жити на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, досі продовжують отримувати пенсії на свої поточні банківські рахунки, зазначається у постанові Кабміну.
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Наразі такі пенсіонери отримують пенсії за наступними схемами:
- Пенсії, які раніше виплачувалися на банківські картки, продовжують надходити на ці рахунки, що дозволяє знімати або переказувати кошти на інші рахунки.
- Оскільки "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, то Пенсійний фонд України автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для цих пенсіонерів.
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер прагне отримувати виплати на інший рахунок, заяву з вказівкою реквізитів нового рахунку онлайн, через електронний портал ПФУ.
Втім, пенсійні виплати можуть бути припинені у тих випадках, якщо пенсія була призначені на основі документів з неправдивою інформацією або у разі смерті пенсіонера, а також в інших випадках, визначених законодавством.