Для некоторых граждан упростили получение пенсии: кого это касается

В Украине определенная категория пенсионеров будет упрощенно получать пенсию. Речь идет о гражданах, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях или в регионах, где ведутся боевые действия.

Пенсии будут поступать без задержек

Недавно в Украине был принят законопроект о внесении изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, в целом.

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Теперь граждане смогут получать выплаты без задержек, даже если не успели обратиться в Пенсионный фонд о назначении пенсии.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, 274 народных депутата поддержали это решение в Раде.

Это предусматривается на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Пенсия должна начисляться человеку со дня, который наступает за днем достижения лицом пенсионного возраста или, соответственно, установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы. Это очень поддержит граждан, проживающих на оккупированных территориях и в зоне боевых действий и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты,

– объяснил он.

Как получить пенсию в оккупации

Напомним, ранее мы рассказывали, что пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, не могут получать пенсию лично через Укрпочту. Поэтому юрист Максим Боярчуков в комментарии 24 Каналу объяснил, что в таком случае можно перевести выплаты на банковскую карту.

что, начиная со дня полномасштабного вторжения, государство продолжает начислять пенсии в полном объеме за каждый месяц, несмотря на оккупацию.

Как перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ:

зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;

найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";

выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;

заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);

загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами банка;

заявление необходимо подписать личной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).

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