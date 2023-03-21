Для некоторых граждан упростили получение пенсии: кого это касается
Источник:Верховная Рада
В Украине определенная категория пенсионеров будет упрощенно получать пенсию. Речь идет о гражданах, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях или в регионах, где ведутся боевые действия.
Пенсии будут поступать без задержек
Недавно в Украине был принят законопроект о внесении изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, в целом.
Читайте также Субсидии по-новому: счета за услуги придется оплачивать самостоятельноВажно! Теперь граждане смогут получать выплаты без задержек, даже если не успели обратиться в Пенсионный фонд о назначении пенсии.
Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, 274 народных депутата поддержали это решение в Раде.
Это предусматривается на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Пенсия должна начисляться человеку со дня, который наступает за днем достижения лицом пенсионного возраста или, соответственно, установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы. Это очень поддержит граждан, проживающих на оккупированных территориях и в зоне боевых действий и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты,
– объяснил он.
Как получить пенсию в оккупации
Напомним, ранее мы рассказывали, что пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, не могут получать пенсию лично через Укрпочту. Поэтому юрист Максим Боярчуков в комментарии 24 Каналу объяснил, что в таком случае можно перевести выплаты на банковскую карту.Обратите внимание, что, начиная со дня полномасштабного вторжения, государство продолжает начислять пенсии в полном объеме за каждый месяц, несмотря на оккупацию.
Как перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;
- найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";
- выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;
- заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);
- загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами банка;
- заявление необходимо подписать личной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).
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Ущерб здоровью или смерть: государство выплатит единовременную помощь украинцам
Речь идет о работниках объектов критической инфраструктуры, госслужащих и журналистов, погибших или пострадавших во время выполнения профессиональных обязанностей в период военного положения:
- в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 миллион гривен;
- в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тысяч гривен.