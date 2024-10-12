Какая пенсия у родителей и жены погибшего военного

В случае смерти военнослужащего, который был кормильцем семьи, его нетрудоспособные родственники могут иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. Подробнее о выплатах читайте далее.

Какая пенсия по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается только тем родственникам, которые были на его иждивении и являются нетрудоспособными, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Таким образом, родители, один из родителей, или жена/муж погибшего кормильца получают 70% от его денежного обеспечения. Минимальный размер такой пенсии составляет – 7 800 гривен.

Заметьте! Матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших во время службы, имеют право на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет, при условии наличия 20 лет страхового стажа. После 55 лет пенсия назначается независимо от стажа.

Пенсионное обеспечение для родственников погибших военных регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".