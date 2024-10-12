Яка пенсія за втратою годувальника

Пенсія за втратою годувальника призначається лише тим родичам, які були на його утриманні та є непрацездатними, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Таким чином, батьки, один із батьків, або дружина/чоловік загиблого годувальника отримують 70% від його грошового забезпечення. Мінімальний розмір такої пенсії становить – 7 800 гривень.

Зауважте! Матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час служби, мають право на дострокову пенсію за віком з 50 років, за умови наявності 20 років страхового стажу. Після 55 років пенсія призначається незалежно від стажу.

Пенсійне забезпечення для родичів загиблих військових регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".