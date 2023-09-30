Пенсия по балльной системе: в Минсоцполитики объяснили, как это работает

Следующего марта для украинцев будет проведена очередная индексация пенсий. Однако сделают ее по-новому, используя балльную систему.

Как работает балльная система начисления пенсий

Для введения такой системы планируется увеличить бюджет ПФУ на 100 миллиардов гривен.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Пенсии будут перечислены практически всем гражданам, вышедшим на пенсию позже, чем 3 года с этого времени. Потому что за последние 3 года пенсии более или менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет.

Бальную систему введут, чтобы уменьшить разницу между выплатами пенсионеров, имеющих одинаковый страховой стаж, но вышедших на отдых в разные периоды.

Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет подсчитано соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. То есть планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11 – 12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше,

– объяснила она.

Количество баллов будет индивидуальным, что позволит оценивать этот показатель сопоставимо со средней зарплатой ежегодно и в соответствии с индексацией.

На данный момент мы планируем увеличить бюджет пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Это наши украинские доходы. В основном, за счет уплаты ЕСВ нашими защитниками,

– добавила Жолнович.

Она подчеркнула, что таким образом правительство планирует сделать пенсионную систему более справедливой, понятной и прозрачной. Выплаты лицам, выходившим на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня.

Как изменится индексация пенсий

Денис Шмыгаль раньше также рассказывал Целью этой системы является обеспечить выплаты пенсионерам на уровне не менее 30% их средней заработной платы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.

Он сообщил, что 1 марта 2024 года будет проведена вторая глобальная индексация с начала полномасштабной войны.

В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,

– добавил он.

Во время военного положения власти могут не проводить индексацию выплат, как это было в 2022 году.