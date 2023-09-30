Як працює бальна система нарахування пенсій

Для запровадження такої системи заплановано збільшити бюджет ПФУ на 100 мільярдів гривень.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки від цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менше реальної вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок.

Бальну систему запровадять, щоб зменшити різницю між виплатами пенсіонерів, які мають однаковий страховий стаж, але вийшли на відпочинок у різні періоди.

Новий обрахунок передбачає, що за кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення його заробітної плати й середньої, яка була на той місяць в той рік. Тобто, планується обрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11 – 12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше,

– пояснила вона.

Кількість балів буде індивідуальною, що дозволить оцінювати цей показник зіставно до середньої зарплати щороку і відповідно до індексації.

Наразі на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному, за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками,

– додала Жолнович.

Вона наголосила, що таким чином уряд планує зробити пенсійну систему більш справедливою, зрозумілою і прозорою. Виплати особам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Як зміниться індексація пенсій

Денис Шмигаль раніше також розповідав, що метою цієї системи є забезпечити виплати пенсіонерам на рівні не менш як 30% їх середньої заробітної плати.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою – це буде не менше 50%.

Він повідомив, що 1 березня 2024 року буде проведена друга глобальна індексація з початку повномасштабної війни.

Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему, вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня,

– додав він.

Нагадаємо! Під час воєнного стану влада може не проводити індексацію виплат, як це було у 2022 році.