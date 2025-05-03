Пенсия для людей с инвалидностью III группы: кто может рассчитывать на доплаты в мае

Весной часть украинцев может получить прибавку к пенсии. В эту категорию попали пенсионеры с инвалидностью, однако лишь из отдельных категорий.

Получат ли люди с инвалидностью III группы доплату в мае

Повышение пенсий с 1 мая ждет тех людей, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Возрастные надбавки:

570 гривен – для лиц в возрасте от 80 лет;

456 гривен – для тех, кому исполнилось от 75 лет;

300 гривен – для лиц в возрасте от 70 лет.

Возрастные доплаты начисляют автоматически, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

Интересно! Размер выплат для людей с инвалидностью также зависит от страхового стажа, то есть периода, в течение которого установлен диагноз. Чем больше стаж, тем выше размер выплат. Поэтому в каждом случае он рассчитывается индивидуально. Рассчитать стаж поможет ПФУ.

Проиндексировали ли пенсии людям с инвалидностью III группы

С 1 марта на 11,5% проиндексировали пенсии украинцев. Минимальный размер повышения пенсий составит 100 гривен, а максимальный – 1 500 гривен, поэтому в апреле-мае украинцы будут получать обновленную пенсию.

Выплаты проиндексируют для:

9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсию назначили по возрасту;

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;

98 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тысяч пенсионеров с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

23,4 тысячи пенсионеров - бывших работников органов власти и государственных служащих.

Однако людей с инвалидностью ІІІ группы других категорий индексация не коснется. Для них размер выплат рассчитывается на основе минимальной зарплаты, которая в 2025 году не изменится.