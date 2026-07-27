Пенсия по инвалидности в августе: вырастет ли выплата для I группы

В августе текущего года изменения в пенсиях по инвалидности не предусмотрены. Индексация выплат производится в Украине ежегодно весной. В то время как летом суммы пенсий остаются фиксированными.

Какая будет пенсия по инвалидности для I группы в августе

Однако четкая сумма выплат для лиц с инвалидностью не установлена, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины .

Например, лицам с инвалидностью I группы назначается 100% пенсии по возрасту . Однако точный размер выплат назвать невозможно – сумма индивидуальна и зависит от многих факторов.

Почему же размер пенсий по инвалидности не изменится? В августе не предусмотрены изменения именно в размере прожиточного минимума или других стандартов, от которых зависит размер выплат.

Но пенсии по инвалидности могут измениться индивидуально. Например, если с августа человек будет иметь право на какую-либо денежную надбавку или пособие.

Что еще стоит знать о пенсиях по инвалидности

Право на пенсию по инвалидности зависит от установленной группы инвалидности. Также на подобное право влияет возраст человека и страхового стажа.

В то же время, лица с I группой инвалидности могут рассчитывать на различные социальные льготы. Речь идет о видах пособий, упрощающих жизнь человека.