Пенсия по инвалидности ІІІ группы: каких выплат стоит ожидать осенью
Источник:Минсоцполитики
На пенсию по инвалидности могут претендовать люди, частично или полностью потерявшие свою трудоспособность. Однако следует помнить, что лица с третьей группой не имеют фиксированной суммы выплат.
Какие выплаты получают лица с инвалидностью ІІІ группы
В министерстве рассказали, что не имеет значения, когда человек получил свою инвалидность. Для людей, принадлежащих к ІІІ группе выплаты составляют 50% пенсии по возрасту. Осенью выплаты останутся без изменений.
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Поэтому минимальная сумма составляет:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Также в зависимости от причины приобретения инвалидности, украинцы могут получать следующие выплаты:
- в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).
Прибавки к выплатам по инвалидности в августе
24 августа для людей с инвалидностью всех групп должны были предоставить одноразовую прибавку к выплатам в честь Дня Независимости Украины. Сумма должна была выглядеть следующим образом:
- с инвалидностью I группы – 4421 гривну;
- ІІ группы – 3 906 гривен;
- ІІІ группы – 3 391 гривну;
Также выплаты должны были получить следующие категории населения:
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны войны;
- пострадавшие во время военных действий в Украине;
- люди, имеющие особые заслуги перед государством;
- члены семьи погибших военных;
- участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;
- члены семей погибших военных;