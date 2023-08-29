Пенсия по инвалидности ІІІ группы: каких выплат стоит ожидать осенью

29 августа 2023, 12:43
Читати новину українською

Источник:

Минсоцполитики

На пенсию по инвалидности могут претендовать люди, частично или полностью потерявшие свою трудоспособность. Однако следует помнить, что лица с третьей группой не имеют фиксированной суммы выплат.

Какие выплаты получают лица с инвалидностью ІІІ группы

В министерстве рассказали, что не имеет значения, когда человек получил свою инвалидность. Для людей, принадлежащих к ІІІ группе выплаты составляют 50% пенсии по возрасту. Осенью выплаты останутся без изменений.

Читайте также Как оформить ІІ группу инвалидности и назначить себе пенсию

Поэтому минимальная сумма составляет:

  • 2 100 гривен – для лиц не работающих;
  • 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Также в зависимости от причины приобретения инвалидности, украинцы могут получать следующие выплаты:

  • в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
  • вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
  • участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).

Прибавки к выплатам по инвалидности в августе

24 августа для людей с инвалидностью всех групп должны были предоставить одноразовую прибавку к выплатам в честь Дня Независимости Украины. Сумма должна была выглядеть следующим образом:

  • с инвалидностью I группы – 4421 гривну;
  • ІІ группы – 3 906 гривен;
  • ІІІ группы – 3 391 гривну;

Также выплаты должны были получить следующие категории населения:

  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны войны;
  • пострадавшие во время военных действий в Украине;
  • люди, имеющие особые заслуги перед государством;
  • члены семьи погибших военных;
  • участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;
  • члены семей погибших военных;
Автор: Тетяна Стельмах