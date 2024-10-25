Какую пенсию выгоднее выбрать в Украине
25 октября 2024, 19:23Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы имеют право на два вида пенсий, но получать их одновременно, согласно действующему законодательству, запрещено. Какую выгоднее выбрать, читайте далее.
Какая пенсия выгоднее для пенсионеров: по возрасту или по инвалидности
Лица с I и II группой инвалидности могут получать выплаты, которые превышают пенсию по возрасту. В то время, как тем, кто имеет III группу – стоит рассмотреть именно возрастную пенсию, сообщает ПФУ.
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Дело в том, что размер выплаты по инвалидности определяется возрастной пенсией и группой, которая была назначена лицу. Он имеет право самостоятельно выбрать, какую из назначенных пенсий получать.
Сейчас соотношение выплат по возрасту и по инвалидности такое:
- лица с инвалидностью I группы получают выплату, которая составляет не менее 100% пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью II группы – 90%;
- лица с инвалидностью III группы – 50%.