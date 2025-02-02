2 февраля 2025, 08:54
Как изменятся минимальные пенсии по инвалидности в феврале
В этом году пенсии по инвалидности с начала года не росли. В феврале увеличение этих выплат также не планируется.
Как изменится минимальная пенсия по инвалидности в феврале
Пенсия по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от группы, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сейчас минимумы такие:
- для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсионная выплата составляет – 2 980 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
- для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.
Напомним! Минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности выросла в марте 2024 года, в результате индексации. Тогда эта выплата увеличилась с 2 760 до 2 920 гривен.
Выплата по инвалидности также зависит от пенсии по возрасту:
- лица, которые имеют I группу инвалидности могут рассчитывать на выплату, равную 100% пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.
Обратите внимание! Есть особые обстоятельства при которых выплата по инвалидности определяется по-другому. Например, если лицо получило инвалидность во время войны.