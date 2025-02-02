Как изменятся минимальные пенсии по инвалидности в феврале

В этом году пенсии по инвалидности с начала года не росли. В феврале увеличение этих выплат также не планируется.

Как изменится минимальная пенсия по инвалидности в феврале

Пенсия по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от группы, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сейчас минимумы такие:

для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсионная выплата составляет – 2 980 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Напомним! Минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности выросла в марте 2024 года, в результате индексации. Тогда эта выплата увеличилась с 2 760 до 2 920 гривен.

Выплата по инвалидности также зависит от пенсии по возрасту:

лица, которые имеют I группу инвалидности могут рассчитывать на выплату, равную 100% пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Обратите внимание! Есть особые обстоятельства при которых выплата по инвалидности определяется по-другому. Например, если лицо получило инвалидность во время войны.