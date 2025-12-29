Выплаты по инвалидности: какую пенсию начисляют людям с ІІІ группой
- Пенсия по инвалидности для III группы составляет 50% от пенсии по возрасту.
- Для назначения пенсии по инвалидности нужен страховой стаж от 1 до 15 лет в зависимости от возраста потери трудоспособности.
Украинцы, которые потеряли трудоспособность в результате травм или болезней, могут рассчитывать на ежемесячную денежную поддержку от государства. Какая пенсия назначается для лиц с III группой инвалидности, расскажем далее.
Какая пенсия по инвалидности для III группы?
По закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности назначается людям при наличии от 1 до 15 лет страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Продолжительность стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности, определяется в зависимости от возраста, в котором был человек потерял трудоспособность.
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорят в ПФУ.
Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту, на которую имеет право получатель:
- лицам с III группой инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.
Обратите внимание! Назначают пенсию на все время установления инвалидности. Однако подать заявление необходимо не позднее трех месяцев с момента установления инвалидности. Тогда выплаты будут начислять сразу. Если же человек не уложился в этот срок, тогда пенсию назначат со дня обращения за ней.
Какая пенсия для лиц с инвалидностью III группы вследствие войны?
В то же время выплаты по инвалидности для военных начисляют по другому закону – "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пишет ПФУ.
Размер пенсий военным зависит от того, получена инвалидность из-за войны или нет.
Лицам с инвалидностью из-за войны пенсию назначают в процентах от денежного обеспечения:
- для людей с ІІІ группой инвалидности – 60%.
В случае, если инвалидность наступила не вследствие войны, выплаты будут меньше. Зависит от группы инвалидности:
- для III группы – 40% от денежного обеспечения.
Важно! Военные могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если она установлена во время службы в армии, в течение трех месяцев со дня увольнения или после завершения трехмесячного срока, но если инвалидность вызвана заболеваниями вследствие службы.
Какие льготы для людей с инвалидностью?
Люди с инвалидностью имеют право на государственные льготы. Они могут бесплатно проходить реабилитацию и получать технические средства – протезы, инвалидные коляски, слуховые аппараты и другое необходимое оборудование.
Также предусмотрено санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, участие в программе "Доступные лекарства" и скидка 50% на рецептурные медикаменты для лиц с инвалидностью I и II группы. Отдельно гарантируется первоочередное право на улучшение жилищных условий.
Лица с инвалидностью I группы имеют приоритет при пересечении границы. Люди с инвалидностью I и II групп, а также дети с инвалидностью могут бесплатно пользоваться общественным транспортом (кроме маршрутных такси).
В общем коммунальные льготы для людей с инвалидностью не предусмотрены. Исключение – лица с инвалидностью вследствие войны, которые освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм площади.