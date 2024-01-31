Не только ликвидаторы ЧАЭС и военные: кто имеет право на пенсию по инвалидности
Источник:ПФУ
Пенсию по инвалидности назначают разным категориям украинцев после медико-социальной экспертизы. Ее размер зависит от причины и степени увечья.
Обычная пенсия по инвалидности
Для такой пенсии необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста человека. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и определяется в определенном проценте от пенсии по возрасту в частности:
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- I группа 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа 90%;
- ІІІ группа 50%.
Минимальная пенсия для каждой группы:
- для лиц с инвалидностью I группы 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп 2093 гривен.
Пенсию по инвалидности назначают со дня приобретения увечья, если заявление на такие выплаты было подано не позднее чем через 3 месяца после установления такого состояния. Если обращение подали позже в деньги, начнут начислять со дня подачи документа.
Пенсия по инвалидности военным
Такие выплаты получают служащие, которые приобрели увечья во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения с нее. Также деньги получают те, кто позже трехмесячного срока после увольнения со службы получил инвалидность вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер такой пенсии для военных зависит от обстоятельств приобретения инвалидности и назначается в определенном проценте от денежного довольствия.
Лица с инвалидностью в результате войны:
- I группа 100% сумм денежного довольствия;
- II группа 80% сумм денежного довольствия;
- III группа 60% сумм денежного довольствия.
Пенсия всех других военных такова:
- I группа 70% сумм денежного довольствия;
- II группа 60% сумм денежного довольствия;
- III группа 40% сумм денежного довольствия.
К слову минимальная пенсия военным получившим инвалидность в результате войны не может быть меньше следующих показателей:
- І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность 13 604,50 гривны;
- ІІ группа – 525% ПМ – 10 988,25 гривны
- ІІІ группа – 360% ПМ – 7 534,80 гривны.
Пенсия по инвалидности для пострадавших от ЧАЭС
Выплаты по инвалидности для этой категории лиц назначаются в размере возмещения фактических убытков. Ее рассчитывают либо с учетом заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, либо с пятикратного размера минимальной зарплаты установленной законом на 1 января соответствующего года.
Такая пенсия не может быть ниже:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Выплаты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью не могут быть ниже:
- І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны;
- ІІІ группа – 60% – 8 025,73 гривны.