От чего зависит размер пенсий по инвалидности

Пенсии за инвалидность для украинцев начисляются индивидуально. Есть несколько факторов, влияющих на сумму выплат.

Какие пенсии получают люди с инвалидностью

Пенсия по инвалидности на прямую зависит от потенциального размера пенсии по возрасту, то-есть стажа и зарплаты человека. Такие пенсии выплачиваются в минимальных размерах, поэтому если лицо имело низкую зарплату и прекратило работать через ІІ или ІІІ группу инвалидности, она получит еще меньше, чем могла бы по возрасту, если бы работала.

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Пенсии по инвалидности выглядят так:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Однако, если расчетный размер пенсии по ІІІ группе инвалидности получается значительно меньше прожиточного минимума, то к ней доплатят, чтобы общий размер пенсии был не меньше минимальной пенсионной выплаты.

В 2023 году минимальная пенсия для людей с инвалидностью I группы выросла до 2760 гривен. Если у человека есть соответствующий стаж работы (женщины – 30 лет, мужчины – 35) минимальная выплата автоматически увеличивается до 3000 или 3120 гривен, в зависимости от возраста и несмотря на группу инвалидности.

Напомним! При назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения лицом пенсионного возраста.

В каких банках население чаще всего получает выплаты

По состоянию на 1 мая 2023 года количество пенсионеров, получающих свои выплаты через Укрпочту, составило 2,3 миллиона, а через банки – 8,3 миллиона.

Самые популярные банки для выплаты пенсий: