Пенсионное обеспечение инвалидов ІІ группы: важные аспекты

Дети до 18 лет и лица с инвалидностью с детства имеют право на получение социальной помощи. Согласно действующему законодательству, выплаты этой категории лиц назначаются на протяжении всего периода их инвалидности.

Кто может получать выплаты

Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

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При этом, группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет, насколько трудоспособным является лицо. В некоторых случаях, экспертизу нужно проходить повторно.

Во время прохождения комиссии, группа инвалидности может меняться. Соответственно, суммы выплат тоже меняются.

К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

самообслуживания;

самостоятельного передвижения;

способности к обучению, работе, ориентации или к общению;

способности частично или полностью контролировать свое поведение.

Какие выплаты предусмотрены законом

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Поэтому, для второй группы инвалидности это сейчас составляет 80% прожиточного минимума, что составляет 1 888,80 гривны. В то же время на детей, которые получили инвалидность в возрасте до 18 лет, размер выплат составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1 652,70 гривны.

Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства составляет определенный процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если человеку установили инвалидность после достижения пенсионного возраста, то есть после 60 лет, то он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или по инвалидности. В последнем случае нужно иметь страховой стаж – не менее 15 лет.

Помощь по уходу за лицами с инвалидностью

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Людям с инвалидностью, достигших пенсионного возраста, выплата назначается пожизненно.

Поэтому, надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью в настоящее время составляют 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума:

младше 6 лет – будут получать 1 281,50 гривны;

от 6 до 18 лет – будут получать 1 598 гривен.

Надбавка на уход за одиноким лицом

Надбавку на уход за ребенком с инвалидностью могут назначить одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые только ухаживают за ребенком. То есть, которые не работают, не учатся, не проходят службу, не занимают выборную должность.

Надбавку на уход за одиноким лицом с инвалидностью с детства второй и третьей групп выплачивают при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что такой человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

, то есть 1 770,75 гривны.