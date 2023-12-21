Необходимый стаж для пенсии: сколько должны наработать лица с инвалидностью, чтобы получить выплаты

Оказалось, чтобы получать пенсию по инвалидности, лицу нужно наработать определенное количество страхового стажа. Если этого не сделать, последствия не заставят себя ждать.

Сколько стажа нужно

Действительно для расчета пенсии по инвалидности есть определенные требования по страховому стажу лица. Для разных групп он таков:

Читайте также Придется еще больше работать: как изменятся требования к страховому стажу в 2024 году

I группа – 1 год стажа до 26 лет;

ІІ и ІІІ группа – 1 год стажа до 24 лет.

В стаж также относится время обучения, повышения квалификации или переквалификации, если это происходило до начала 2004 года.

Если лицо не наработало необходимый стаж, то он не получает пенсию по инвалидности. В то же время государство платит ему социальную помощь, но только после рассмотрения дела в ПФУ.

К слову, эту соцпомощь выплачивают только для лиц с I группой инвалидности и малообеспеченным украинцам.

Сколько платят для лиц с инвалидностью

Специальная комиссия определяет степень уродства украинца, то есть группу инвалидности, и только тогда ПФУ назначает для него выплаты. Следует напомнить, что комиссия может изменить свое решение, учитывая состояние здоровья личности.

Выплаты рассчитываются в определенном проценте от пенсии по возрасту: