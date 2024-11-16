Прокурорам хотят прекратить выплату пенсий по инвалидности

Депутат Максим Павлюк предлагает прекратить выплату пенсий по инвалидности работающим прокурорам. Теперь их выплата может зависеть от стажа.

Пенсия по инвалидности прокурорам

В частности предлагается исключить норму из закона "О прокуратуре" относительно пенсионных выплат по инвалидности, передает 24 Канал со ссылкой на законопроект № 12149-1.

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Эта норма дает возможность назначения пенсии по инвалидности прокурору в размере 60% от зарплаты, если стаж работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Предлагается в период действия военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения или отмены, пенсию за выслугу лет или по инвалидности не выплачивать.

Напомним! Это касается выплат назначенных согласно Закону "О прокуратуре" от 5 ноября 1991 года №1789-XII и Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее ВРУ отменило право прокуроров получать пенсию по инвалидности I или II группы.