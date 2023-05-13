Стало известно в каких областях украинцы получают самые высокие пенсии

По данным ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 5 238 гривен. Однако в каждой области среднестатистический размер выплаты индивидуален.

Где украинцы получают самую большую пенсию

В настоящее время примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии, которая составляет 5 238 гривен. Однако по статистике, наименьшая средняя выплата в Тернопольской области – 3 997 гривен, а в Киевской – 7 тысяч гривен.

Читайте также Пенсии и субсидии в мае: в ПФУ рассказали кому профинансировали выплаты

Несмотря на среднее пенсию по Украине, каждая область отличается от другой по своим выплатам.

Наибольшие средние пенсии по областям таковы:

Донецкая – 6 560 гривен;

Луганская – 6 049 гривен;

Днепропетровская – 5 804 гривен;

Житомирская – 5650 гривен;

Ровенская – 5 488 гривен;

Запорожская – 5 416 гривен;

Харьковская – 5249 гривен.

Напомним! В марте состоялся масштабный перерасчет пенсий, затронутый 10 миллионами украинцев.

Сколько получают пенсионеры в Украине

В мае ПФУ выпустил статистику, где показал, сколько украинцев получают пенсию разных размеров. Оказалось, что больше всего пенсионеров получают выплаты от 2 до 3 тысяч гривен. Ситуация выглядит следующим образом: