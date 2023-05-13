Стало известно в каких областях украинцы получают самые высокие пенсии
13 мая 2023, 09:05Читати новину українською
По данным ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 5 238 гривен. Однако в каждой области среднестатистический размер выплаты индивидуален.
Где украинцы получают самую большую пенсию
В настоящее время примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии, которая составляет 5 238 гривен. Однако по статистике, наименьшая средняя выплата в Тернопольской области – 3 997 гривен, а в Киевской – 7 тысяч гривен.
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Наибольшие средние пенсии по областям таковы:
- Донецкая – 6 560 гривен;
- Луганская – 6 049 гривен;
- Днепропетровская – 5 804 гривен;
- Житомирская – 5650 гривен;
- Ровенская – 5 488 гривен;
- Запорожская – 5 416 гривен;
- Харьковская – 5249 гривен.
Сколько получают пенсионеры в Украине
В мае ПФУ выпустил статистику, где показал, сколько украинцев получают пенсию разных размеров. Оказалось, что больше всего пенсионеров получают выплаты от 2 до 3 тысяч гривен. Ситуация выглядит следующим образом:
- 9,9% – получает более 10 тысяч гривен;
- 23,1% – от 5 тысяч гривен;
- 15,3% – от 4 до 5 тысяч гривен;
- 21,3% – от 3 до 4 тысяч гривен;
- 29,8% – от 2 до 3 тысяч гривен;
- 0,6% – до 2 тысяч гривен.