Муж умер, а пенсия осталась: на какие выплаты может рассчитывать жена

После смерти одного из супругов в семье часто возникают вопросы не только по оформлению документов, но и относительно дальнейших пенсионных выплат. На что в таком случае может рассчитывать жена, читайте далее.

Можно ли оформить на себя пенсию покойного мужа?

Пенсия мужа или жены после смерти не исчезает автоматически для семьи, однако и не переходит другому супругу в том же размере. Украинское законодательство предусматривает другой механизм – пенсию в связи с потерей кормильца.

Интересно Украинцы со II группой инвалидности могут получить до 10 тысяч гривен: какие условия получения

Именно этот вид выплаты может быть назначен жене или мужу умершего при наличии определенных законом условий. Такой порядок установлен Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Справочно: Пенсию в связи с потерей кормильца назначают со дня, следующего после дня смерти кормильца, если обращение подано в течение 12 месяцев с этой даты. Если подать заявление позже, порядок будет определяться по общим правилам назначения пенсий.

Какая сумма пенсии мужа назначается жене?

Для одного нетрудоспособного члена семьи размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего, уточняют в ПФУ.

Важно! Если право на такую выплату имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, тогда общий размер составляет 100% пенсии по возрасту умершего, которую распределяют между ними равными долями.

Вместе с следует заметить, что право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые находились на его иждивении. К этой категории могут относиться:

муж или жена, если они достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность или не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

отдельно закон предусматривает, что члены семьи, для которых помощь умершего была постоянным и основным источником средств к существованию, могут перейти на такой вид пенсии по собственному желанию, даже если сами уже получали пенсию.

Какие документы нужно подать для получения пенсии?

Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением и пакетом документов. Обычно требуются:

паспорт;

РНОКПП;

документ о месте проживания;

свидетельство о смерти;

свидетельство о браке;

а также документы, подтверждающие содержание.

Пенсионный фонд также указывает, что могут понадобиться документы умершего кормильца, в частности относительно его страхового стажа или пенсионного статуса.

Как делится имущество после смерти мужа?