Можно ли оформить на себя пенсию покойного мужа?
Пенсия мужа или жены после смерти не исчезает автоматически для семьи, однако и не переходит другому супругу в том же размере. Украинское законодательство предусматривает другой механизм – пенсию в связи с потерей кормильца.
Именно этот вид выплаты может быть назначен жене или мужу умершего при наличии определенных законом условий. Такой порядок установлен Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Справочно: Пенсию в связи с потерей кормильца назначают со дня, следующего после дня смерти кормильца, если обращение подано в течение 12 месяцев с этой даты. Если подать заявление позже, порядок будет определяться по общим правилам назначения пенсий.
Какая сумма пенсии мужа назначается жене?
Для одного нетрудоспособного члена семьи размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего, уточняют в ПФУ.
Важно! Если право на такую выплату имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, тогда общий размер составляет 100% пенсии по возрасту умершего, которую распределяют между ними равными долями.
Вместе с следует заметить, что право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые находились на его иждивении. К этой категории могут относиться:
- муж или жена, если они достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность или не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.
- отдельно закон предусматривает, что члены семьи, для которых помощь умершего была постоянным и основным источником средств к существованию, могут перейти на такой вид пенсии по собственному желанию, даже если сами уже получали пенсию.
Какие документы нужно подать для получения пенсии?
Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением и пакетом документов. Обычно требуются:
- паспорт;
- РНОКПП;
- документ о месте проживания;
- свидетельство о смерти;
- свидетельство о браке;
- а также документы, подтверждающие содержание.
Пенсионный фонд также указывает, что могут понадобиться документы умершего кормильца, в частности относительно его страхового стажа или пенсионного статуса.
Как делится имущество после смерти мужа?
Порядок распределения имущества после смерти мужа зависит от того, оставил ли он завещание. Если такой документ был оформлен и удостоверен нотариально, наследование происходит в соответствии с волей умершего, но с учетом норм семейного законодательства относительно совместной собственности супругов.
Если имущество было приобретено в браке, половина такого имущества по общему правилу принадлежит жене как ее доля в общей совместной собственности. В наследство входит только доля умершего мужа, и именно ею он мог распорядиться в завещании в пользу жены, родственников или других лиц.
Если же в завещании мужчина передал все свое имущество жене, тогда она получает не только свою половину общего имущества, но и долю умершего, которая входит в состав наследства. В таком случае фактически все имущество может перейти в ее собственность.