Чи можна оформити на себе пенсію покійного чоловіка?

Пенсія чоловіка або дружини після смерті не зника автоматично для родини, однак і не переходить іншому з подружжя у тому самому розмірі. Українське законодавство передбачає інший механізм – пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Саме цей вид виплати може бути призначений дружині або чоловікові померлого за наявності визначених законом умов. Такий порядок встановлено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Довідково: Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають з дня, що настає після дня смерті годувальника, якщо звернення подано протягом 12 місяців із цієї дати. Якщо подати заяву пізніше, порядок визначатиметься за загальними правилами призначення пенсій.

Яка сума пенсії чоловіка призначається дружині?

Для одного непрацездатного члена сім’ї розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника становить 50% пенсії за віком померлого, уточнюють у ПФУ.

Важливо! Якщо право на таку виплату мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї, тоді загальний розмір становить 100% пенсії за віком померлого, яку розподіляють між ними рівними частками.

Разом з слід зауважити, що право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. До цієї категорії можуть належати:

чоловік або дружина, якщо вони досягли пенсійного віку, мають інвалідність або не працюють і доглядають за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

окремо закон передбачає, що члени сім’ї, для яких допомога померлого була постійним і основним джерелом засобів до існування, можуть перейти на такий вид пенсії за власним бажанням, навіть якщо самі вже отримували пенсію.

Які документи потрібно подати для отримання пенсії?

Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою та пакетом документів. Зазвичай потрібні:

паспорт;

РНОКПП;

документ про місце проживання;

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про шлюб;

а також документи, що підтверджують утримання.

Пенсійний фонд також вказує, що можуть знадобитися документи померлого годувальника, зокрема щодо його страхового стажу або пенсійного статусу.

