Матерям без вести пропавших военных предусмотрены выплаты от государства: как их получить
- Матери пропавших без вести военных могут получать пенсию по случаю потери кормильца, если они являются нетрудоспособными членами семьи, такими как лица с инвалидностью или пенсионного возраста.
- Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи и составляет 50% или 100% пенсии по возрасту кормильца; для оформления нужно выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести.
В отдельных случаях матери пропавших без вести УБД могут получать пенсию по потере кормильца. Такая разновидность выплат доступна также детям и жене защитника.
Кто может получить пенсию по потере кормильца, если УБД пропал без вести?
На пенсию в связи с потерей кормильца могут претендовать нетрудоспособные члены семьи лица, которое исчезло, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Это могут быть:
- Жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- Дети, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;
- Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях.
Итак, помощь от государства оформить в частности мать, которая получает пенсию по возрасту или по инвалидности.
Право на пенсию возникает через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Какой размер пенсии?
Размер выплаты составляет:
- На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту кормильца;
- На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту кормильца, что распределяется между ними равными частями.
Поскольку пенсионерам по возрасту минимальная пенсия установлена на уровне в 2 361 гривна, тогда пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше 1 180 гривен.
Как оформить пенсию по потере кормильца?
Для оформления пенсии по потере кормильца нужно получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.
После этого обратиться в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично, или отправить заявку на Портале электронных услуг ПФУ.