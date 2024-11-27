Пенсия по потере кормильца: как получить

Украинцы могут получать пенсию по потере кормильца, если их родственник, который умер их полностью обеспечивал. Также они должны быть нетрудоспособными.

Кто может получить пенсию

На такую пенсию претендуют лица, которые были на содержании умершего, передает 24 Канал.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Зато выплаты на одно такое лицо составляют 50% пенсии по возрасту умершего кормильца, а если их больше – между ними делят все 100% выплат.

Какие документы нужны