Пенсия по потере кормильца: как получить
27 ноября 2024, 10:24Читати новину українською
Украинцы могут получать пенсию по потере кормильца, если их родственник, который умер их полностью обеспечивал. Также они должны быть нетрудоспособными.
Кто может получить пенсию
На такую пенсию претендуют лица, которые были на содержании умершего, передает 24 Канал.
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К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.
Зато выплаты на одно такое лицо составляют 50% пенсии по возрасту умершего кормильца, а если их больше – между ними делят все 100% выплат.
Какие документы нужны
- заявление;
- документы о месте проживания (регистрации) лица;
- индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
- свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
- справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
- копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
- свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим, или выписка из Единого реестра досудебных расследований, удостоверяющий факт внесения в этот реестр информации об исчезновении лица;
- документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца без вести пропавшим или объявления его умершим;
- справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений об обучении на дневной форме обучения;
- справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, дед, бабка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) восьми лет;
- документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца;
- экспертное заключение об установлении причинной связи смерти кормильца с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (кроме жен (мужей), которые потеряли кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, и обратились за назначением пенсии в связи с потерей кормильца);
- документ, полученный от воинской части или районного (городского) военного комиссариата или другого военного учреждения, удостоверяющий дату и причину смерти военнослужащего;
- документы о стаже.