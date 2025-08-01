Многие сейчас украинские пенсионеры, которые получают пенсии по возрасту, имеют детей, которые пошли защищать Украину. Если у такого лица исчезли дочь или сын, которые являются военными, то пенсионер или пенсионерка имеет право на пенсию по потере кормильца.

Сколько пенсионеры в Украине получают выплату по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности выплата предоставляется матери или отцу, которые получают пенсию (то есть достигли пенсионного возраста или являются лицом с инвалидностью). Назначение и выплата осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,

– отметили в Пенсионном фонде.

Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах. То есть оно сохраняет соответствующий правовой статус.

Обратите внимание! Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении местонахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.