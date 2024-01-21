Стоит ли оформлять пенсию по потере кормильца

В Украине существуют законодательные положения, позволяющие получать пенсию в случае смерти супругов. Такая пенсия классифицируется как пенсия по потере кормильца и регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Собственная пенсия или пенсия по потере кормильца

Специалисты Пенсионного фонда Украины могут предоставить консультации по наиболее выгодному варианту: продолжать получать собственную пенсию или перейти на пенсию по потере кормильца. В случае, если переход не выгоден, от него можно отказаться.

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Как правило, пенсия по потере кормильца выплачивается в размере 50% от пенсии умершего лица.

! Согласно статье 36 вышеупомянутого Закона, такая пенсия может быть назначена всем членам семьи умершего, лишенных трудоспособности и находящихся на его содержании.

А кроме того, чтобы получить пенсию умершего супруга, необходимо чтобы:

муж или жена умершего были нетрудоспособными (в случае, если это лица с инвалидностью или пенсионеры; если они не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);

они находились на содержании умершего.

Военные пенсии в случае потери кормильца в Украине

Военные пенсии за потерю кормильца в Украине устанавливаются в размере от 30 до 70% денежного содержания умершего военнослужащего. Также, эти пенсии не могут быть ниже двух прожиточных минимумов, что составляет сегодня 4 722 гривны.

Какие документы нужны

! Изменение типа пенсии, включая переход с обычной пенсии на пенсию по потере кормильца, вступает в силу со дня подачи заявления.

Для оформления пенсии из-за потери кормильца необходимо предоставить следующие документы: