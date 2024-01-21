Стоит ли оформлять пенсию по потере кормильца
Источник:ПФУ
В Украине существуют законодательные положения, позволяющие получать пенсию в случае смерти супругов. Такая пенсия классифицируется как пенсия по потере кормильца и регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Собственная пенсия или пенсия по потере кормильца
Специалисты Пенсионного фонда Украины могут предоставить консультации по наиболее выгодному варианту: продолжать получать собственную пенсию или перейти на пенсию по потере кормильца. В случае, если переход не выгоден, от него можно отказаться.
Читайте также Отменят ли выплату пенсий за февраль: все зависит от международной помощи
Как правило, пенсия по потере кормильца выплачивается в размере 50% от пенсии умершего лица.Заметьте ! Согласно статье 36 вышеупомянутого Закона, такая пенсия может быть назначена всем членам семьи умершего, лишенных трудоспособности и находящихся на его содержании.
А кроме того, чтобы получить пенсию умершего супруга, необходимо чтобы:
- муж или жена умершего были нетрудоспособными (в случае, если это лица с инвалидностью или пенсионеры; если они не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет);
- они находились на содержании умершего.
Военные пенсии в случае потери кормильца в Украине
Военные пенсии за потерю кормильца в Украине устанавливаются в размере от 30 до 70% денежного содержания умершего военнослужащего. Также, эти пенсии не могут быть ниже двух прожиточных минимумов, что составляет сегодня 4 722 гривны.
Какие документы нужны
Для оформления пенсии из-за потери кормильца необходимо предоставить следующие документы:
- Заполненное заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца.
- Паспорт заявителя и его идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
- Документ, подтверждающий место жительства заявителя.
- Трудовую книжку умершего и/или его пенсионное удостоверение.
- Документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на содержании умершего.
- Справку о составе семьи или свидетельство о браке (при необходимости).
- Свидетельство о смерти умершего.