Не всем семьям военных это платят: кого не охватывает пенсия по потере кормильца

Не все семьи погибших или умерших военнослужащих получают пенсию по потере кормильца. Кто реально имеет право на нее в 2026 году и какие минимальные суммы гарантированы для получения, читайте дальше.

Кто не получит выплаты по потере кормильца?

Не все семьи погибших или пропавших без вести военных получают пенсию по потере кормильца. Выплаты не назначаются автоматически, а только тем, кто соответствует конкретным условиям ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет 24 Канал.

Интересно Пенсия по инвалидности или военная: какие выплаты выгоднее для защитников

В частности, право на такую пенсию не охватывает:

семьи, где дети старше 18 лет и не учатся на дневной форме;

семьи, где нет нетрудоспособных или пенсионного возраста супругов, родителей или других близких, которые находились на содержании пропавшего;

родственники, которые не ухаживают за ребенком до 8 лет и не потеряли из-за исчезновения кормильца источник дохода.

Кому выплатят пенсию по потере кормильца военного?

Право на пенсию по потере кормильца имеют дети погибших или пропавших без вести до 18 лет, а также те, кто учится на дневной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет. Ее также могут получать дети-сироты до 23 лет независимо от того, учатся ли они.

Кроме того, право на выплату имеют муж или жена, родители, которые нетрудоспособны или достигли пенсионного возраста, а также родственники, ухаживающие за ребенком пропавшего до 8 лет.

Обратите внимание! Получить пенсию могут и родители или супруги, которые, вследствие исчезновения кормильца, потеряли источник дохода.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Размер пенсии зависит от причин смерти кормильца, замечает ПФУ.

Если смерть наступила из-за ранения, контузию, увечье или заболевания, связанные со службой на фронте, выплата составляет 70% от заработка кормильца для одного из родителей, жены или мужа, а также для одного ребенка.

Когда право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи, кроме родителей и супругов, размер выплаты составляет 50% от заработка на каждого.

Однако если смерть произошла не в результате боевых действий или службы, например из-за несчастного случая или заболевания, выплата составляет 30% от заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Что еще надо знать о пенсии по потере кормильца?