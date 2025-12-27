Кто не получит выплаты по потере кормильца?

Не все семьи погибших или пропавших без вести военных получают пенсию по потере кормильца. Выплаты не назначаются автоматически, а только тем, кто соответствует конкретным условиям ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет 24 Канал.

В частности, право на такую пенсию не охватывает:

семьи, где дети старше 18 лет и не учатся на дневной форме;

семьи, где нет нетрудоспособных или пенсионного возраста супругов, родителей или других близких, которые находились на содержании пропавшего;

родственники, которые не ухаживают за ребенком до 8 лет и не потеряли из-за исчезновения кормильца источник дохода.

Кому выплатят пенсию по потере кормильца военного?

Право на пенсию по потере кормильца имеют дети погибших или пропавших без вести до 18 лет, а также те, кто учится на дневной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет. Ее также могут получать дети-сироты до 23 лет независимо от того, учатся ли они.

Кроме того, право на выплату имеют муж или жена, родители, которые нетрудоспособны или достигли пенсионного возраста, а также родственники, ухаживающие за ребенком пропавшего до 8 лет.

Обратите внимание! Получить пенсию могут и родители или супруги, которые, вследствие исчезновения кормильца, потеряли источник дохода.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Размер пенсии зависит от причин смерти кормильца, замечает ПФУ.

Если смерть наступила из-за ранения, контузию, увечье или заболевания, связанные со службой на фронте, выплата составляет 70% от заработка кормильца для одного из родителей, жены или мужа, а также для одного ребенка.

Когда право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи, кроме родителей и супругов, размер выплаты составляет 50% от заработка на каждого.

Однако если смерть произошла не в результате боевых действий или службы, например из-за несчастного случая или заболевания, выплата составляет 30% от заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Что еще надо знать о пенсии по потере кормильца?