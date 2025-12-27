Хто не отримає виплати по втраті годувальника?

Не всі родини загиблих або зниклих безвісти військових отримують пенсію по втраті годувальника. Виплати не призначаються автоматично, а лише тим, хто відповідає конкретним умовам ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише 24 Канал.

Цікаво Пенсія по інвалідності чи військова: які виплати вигідніші для захисників

Зокрема, право на таку пенсію не охоплює:

родини, де діти старші 18 років і не навчаються за денною формою;

родини, де немає непрацездатних або пенсійного віку подружжя, батьків чи інших близьких, які перебували на утриманні зниклого;

родичі, які не доглядають за дитиною до 8 років та не втратили через зникнення годувальника джерело доходу.

Кому виплатять пенсію по втраті годувальника військового?

Право на пенсію по втраті годувальника мають діти загиблих або зниклих безвісти до 18 років, а також ті, хто навчається за денною формою навчання у віці від 18 до 23 років. Її також можуть отримувати діти-сироти до 23 років незалежно від того, чи навчаються вони.

Крім того, право на виплату мають чоловік або дружина, батьки, які непрацездатні або досягли пенсійного віку, а також родичі, що доглядають за дитиною зниклого до 8 років.

Зауважте! Отримати пенсію можуть й батьки або подружжя, які, внаслідок зникнення годувальника, втратили джерело доходу.

Який розмір пенсії по втраті годувальника?

Розмір пенсії залежить від причин смерті годувальника, зауважує ПФУ.

Якщо смерть настала через поранення, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані зі службою на фронті, виплата становить 70% від заробітку годувальника для одного з батьків, дружини або чоловіка, а також для однієї дитини.

Коли право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім’ї, крім батьків і подружжя, розмір виплати складає 50% від заробітку на кожного.

Однак якщо смерть сталася не внаслідок бойових дій або служби, наприклад через нещасний випадок чи захворювання, виплата становить 30% від заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Що ще треба знати про пенсію по втраті годувальника?