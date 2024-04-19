Как посчитать пенсию по возрасту и что для этого нужно знать

В Украине пенсия рассчитывается на основе формулы, включающей заработную плату и страховой стаж лица. Расчет осуществляется исходя из средней зарплаты в стране, личного размера заработной платы и продолжительности страхового стажа.

Формула для определения пенсии

Пенсия по возрасту считается по формуле: средняя зарплата x коэффициент заработной платы x коэффициент страхового стажа = сумма пенсии.

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Коэффициент заработной платы

Средняя зарплата по Украине рассматривается как официальный показатель, который отражает средний годовой доход граждан.

Что такое коэффициент зарплаты



Коэффициент заработной платы определяется как отношение среднего заработка лица к средней зарплате в стране за последние три года до момента назначения пенсии. Этот коэффициент показывает, насколько зарплата лица соответствует или превышает среднеучетный доход в стране. Например, если средняя заработная плата лица в два раза выше средней по стране, то его коэффициент заработной платы составит 2.

Этот показатель затем используется для расчета индивидуальной пенсии с учетом коэффициента заработной платы и страхового стажа лица.

Для расчета коэффициента заработной платы следует выполнить следующие шаги:

Определить среднюю заработную плату лица за три года, предшествующих подаче заявления на пенсию. Установить среднюю заработную плату по Украине за те же три года. Вычислить отношение среднегодового заработка лица к среднегодовому заработку по стране.

Как определить коэффициент стажа

! Для 2024 года средняя заработная плата по Украине за 2021-2023 годы составляет 13 559,41 гривны. Итак, коэффициент заработной платы, полученный в результате, используется для расчета пенсии. Если зарплата лица выше средней по стране, коэффициент превышает единицу, а если ниже - будет меньше единицы.

Коэффициент страхового стажа является ключевым элементом для расчета пенсии, поскольку он отражает общее время, в течение которого лицо регулярно вносило страховые взносы.

! На 2024 год минимальное требование к страховому стажу для выхода на пенсию установлено на уровне 35 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Коэффициент страхового стажа вычисляется на основе количества полных лет, в течение которых лицо выполняло требования по уплате страховых взносов. Это число используется для определения размера пенсии в зависимости от продолжительности страхового периода труда.

Расчет коэффициента страхового стажа осуществляется следующим образом:

Определить общее количество полных лет, в течение которых лицо уплачивало страховые взносы. Поделить это количество лет на минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии согласно законодательству.

! Если закон требует минимум 35 лет страхового стажа для назначения пенсии, и лицо имеет 35 лет страхового стажа, коэффициент будет 1. Если лицо имеет 40 лет страхового стажа, коэффициент будет вычислен как 40 делить на 35, что даст коэффициент примерно 1.14. Это означает, что лицо будет получать пенсию, которая является большей на 14% за минимальный уровень.