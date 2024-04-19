Формула для определения пенсии
Пенсия по возрасту считается по формуле: средняя зарплата x коэффициент заработной платы x коэффициент страхового стажа = сумма пенсии.
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Коэффициент заработной платы
Средняя зарплата по Украине рассматривается как официальный показатель, который отражает средний годовой доход граждан.
Что такое коэффициент зарплаты
Коэффициент заработной платы определяется как отношение среднего заработка лица к средней зарплате в стране за последние три года до момента назначения пенсии. Этот коэффициент показывает, насколько зарплата лица соответствует или превышает среднеучетный доход в стране. Например, если средняя заработная плата лица в два раза выше средней по стране, то его коэффициент заработной платы составит 2.
Этот показатель затем используется для расчета индивидуальной пенсии с учетом коэффициента заработной платы и страхового стажа лица.
Для расчета коэффициента заработной платы следует выполнить следующие шаги:
- Определить среднюю заработную плату лица за три года, предшествующих подаче заявления на пенсию.
- Установить среднюю заработную плату по Украине за те же три года.
- Вычислить отношение среднегодового заработка лица к среднегодовому заработку по стране.
Как определить коэффициент стажа
Коэффициент страхового стажа является ключевым элементом для расчета пенсии, поскольку он отражает общее время, в течение которого лицо регулярно вносило страховые взносы.
Коэффициент страхового стажа вычисляется на основе количества полных лет, в течение которых лицо выполняло требования по уплате страховых взносов. Это число используется для определения размера пенсии в зависимости от продолжительности страхового периода труда.
Расчет коэффициента страхового стажа осуществляется следующим образом:
- Определить общее количество полных лет, в течение которых лицо уплачивало страховые взносы.
- Поделить это количество лет на минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии согласно законодательству.