Формула для визначення пенсії

Пенсія за віком рахується за формулою: середня зарплата x коефіцієнт заробітної плати x коефіцієнт страхового стажу = сума пенсії.

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Коефіцієнт заробітної плати

Середня зарплата по Україні розглядається як офіційний показник, який відображає середній річний дохід громадян.

Що таке коефіцієнт зарплати



Коефіцієнт заробітної плати визначається як відношення середнього заробітку особи до середньої зарплати у країні за останні три роки до моменту призначення пенсії. Цей коефіцієнт показує, наскільки зарплата особи відповідає або перевищує середньообліковий дохід у країні. Наприклад, якщо середня заробітна плата особи у два рази вища за середню по країні, то її коефіцієнт заробітної плати становитиме 2.

Цей показник потім використовується для розрахунку індивідуальної пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати та страхового стажу особи.

Для розрахунку коефіцієнта заробітної плати слід виконати наступні кроки:

Визначити середню заробітну плату особи за три роки, що передують подачі заяви на пенсію. Встановити середню заробітну плату по Україні за ті ж три роки. Обчислити відношення середньорічного заробітку особи до середньорічного заробітку по країні.

Зауважте! Для 2024 року середня заробітна плата по Україні за 2021-2023 роки становить 13 559,41 гривні. Отже, коефіцієнт заробітної плати, отриманий у результаті, використовується для розрахунку пенсії. Якщо зарплата особи вища за середню по країні, коефіцієнт перевищує одиницю, а якщо нижча — буде меншим за одиницю.

Як визначити коефіцієнт стажу

Коефіцієнт страхового стажу є ключовим елементом для розрахунку пенсії, оскільки він відображає загальний час, протягом якого особа регулярно вносила страхові внески.

Важливо! На 2024 рік мінімальна вимога до страхового стажу для виходу на пенсію встановлена на рівні 35 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється на основі кількості повних років, протягом яких особа виконувала вимоги щодо сплати страхових внесків. Це число використовується для визначення розміру пенсії залежно від тривалості страхового періоду праці.

Розрахунок коефіцієнта страхового стажу здійснюється наступним чином:

Визначити загальну кількість повних років, протягом яких особа сплачувала страхові внески. Поділити цю кількість років на мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії згідно з законодавством.

Наприклад! Якщо закон вимагає мінімум 35 років страхового стажу для призначення пенсії, і особа має 35 років страхового стажу, коефіцієнт буде 1. Якщо особа має 40 років страхового стажу, коефіцієнт буде обчислено як 40 ділити на 35, що дасть коефіцієнт приблизно 1.14. Це означає, що особа отримуватиме пенсію, яка є більшою на 14% за мінімальний рівень.