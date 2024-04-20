Расчет пенсии по возрасту: что нужно знать в 2024 году

Украинцы могут самостоятельно рассчитать свою пенсию, для этого не нужно обращаться в ПФУ. Необходимо только воспользоваться определенными формулами.

Как рассчитывается пенсия по возрасту

Для определения пенсии по возрасту используется универсальная формула. Чтобы ею воспользоваться необходимо рассчитать несколько величин.

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Сейчас пенсия по возрасту определяется как коэффициент заработной платы умноженный на коэффициент страхового стажа: П = ЗП х КС

Для определения этих величин есть другие формулы. В частности коэффициент страхового стажа рассчитывается так: КС = (СМ х ВС) / (100% х 12)

Расшифровка указанных аббревиатур:

"КС" – коэффициент страхового стажа;

"СМ" – сумма месяцев страхового стажа;

"ВС" – величина оценки страхового стажа за 1 год.

Как рассчитать коэффициент заработной платы

Сумма месяцев страхового стажа – время работы лица, в течение которого уплачивались страховые взносы.

Фактически коэффициент заработной платы рассчитывается как соотношение средней зарплаты лица к средней выплате по всей стране. Для этого, берутся показатели за 3 года перед назначением пенсии.

К примеру, представим, что гражданин имел выплаты 30 тысяч гривен, а средняя зарплата в Украине 15 тысяч гривен. В таком случае, коэффициент составляет 2.

То есть для расчетов нужно: