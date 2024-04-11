Как начисляется пенсия по возрасту: объяснение ПФУ
Источник:ПФУ
Пенсия в Украине определяется по формуле, которая принимает во внимание заработную плату и страховой стаж. Основой для расчета является средняя зарплата в стране, ставка заработной платы лица, а также страховой стаж.
Расчет пенсии по возрасту выполняется по формуле:
Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.
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Коэффициент заработной платы
Средняя заработная плата по Украине – это индикатор, который определяется официально и отражает среднегодовой доход граждан.
Далее эта сумма используется для исчисления индивидуальной пенсии с учетом коэффициента заработной платы и коэффициента страхового стажа лица.
Что такое коэффициент заработной платыКоэффициент заработной платы лица – это соотношение средней зарплаты лица к средней зарплате по стране за 3 года перед назначением пенсии. Для примера, если лицо зарабатывает вдвое больше средней зарплаты по стране, ее коэффициент будет равен 2.
Итак, для вычисления коэффициента заработной платы нужно:
- Определить среднюю заработную плату лица за последние три года перед обращением за пенсией.
- Определить среднюю заработную плату в Украине за эти же три года.
- Разделить среднегодовую заработную плату лица на среднегодовую заработную плату по стране.
Результатом будет коэффициент заработной платы, который используется в формуле расчета пенсии. Если средняя заработная плата лица выше средней зарплаты по стране, коэффициент будет больше единицы. Если ниже – соответственно меньше единицы.
Коэффициент страхового стажа
Коэффициент страхового стажа – важный аспект исчисления пенсии, который основан на общем времени, в течение которого лицо платило страховые взносы.Обратите внимание! В 2024 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составляет 35 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Коэффициент страхового стажа для расчета пенсии в Украине определяется на основе общего количества полных лет, в течение которых застрахованное лицо платило страховые взносы.
Вот как можно рассчитать этот коэффициент:
- Вычислить общее количество полных лет страхового стажа.
- Разделить это количество лет на минимально необходимый страховой стаж для назначения пенсии, который установлен законодательством.
Например, если для назначения пенсии требуется минимальный страховой стаж в 35 лет, то страховой стаж лица в 35 лет будет иметь коэффициент 1. Если страховой стаж составляет 40 лет, то коэффициент будет рассчитываться как 40/35, что равно примерно 1,14.