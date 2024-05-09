Какую пенсию лучше выбрать – по возрасту или по инвалидности

Из-за того, что в Украине невозможно получать сразу две пенсии те лица, которые имеют право на обе выплаты, вынуждены выбирать ту, которая наиболее выгодна.

Какую пенсию лучше оформить

Некоторые пенсионеры имеют право выбирать пенсионную выплату – это или пенсия по инвалидности, или пенсия по возрасту.

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Для лиц с I или II группой инвалидности при выборе стоит учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут выгоднее.

при выборе стоит учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут выгоднее. В то же время для пенсионеров с ІІІ группой лучше выбрать выплаты по возрасту. Все потому, что такое лицо будет получать только 50% от этих выплат, если выберет пенсию по инвалидности.

Лицо с III группой инвалидности до достижения пенсионного возраста может оформить только выплаты на основании инвалидности.

Напоминаем, что выйти на пенсию в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. В 2024 году для 60-летних выйти на пенсию можно со стажем не менее 31 года, для 63-летних – не менее 21 года, а для 65-летних – от 15 до 21 года стажа.

Что делать, чтобы перейти с одной пенсии на другую

Прежде всего лицу следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об изменении пенсии.

После этого новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления на основе документов, что уже есть в пенсионном деле.

Кроме того, стоит не забыть подать данные о стаже или заработке в пенсионное дело, если этого не было сделано ранее.

Две пенсии в Украине невозможно получать. Если лицо имеет право на обе выплаты, тогда оно обязано сделать выбор в пользу только одной.