Кто может получить пенсию по возрасту и как ее рассчитать

Лица, достигшие пенсионного возраста и старше 30 лет трудового стажа, могут посчитать пенсию по возрасту. Для этого нужно знать свой точный трудовой стаж, размер зарплаты и сосчитать коэффициент стажа.

Кто может получать пенсию по возрасту

Получать пенсию по возрасту имеют право лица, достигшие 60-летнего возраста и на 2023 год имеющие не менее 30 лет стажа. До достижения 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 рождения и старше.

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Размер пенсии по возрасту зависит от следующих критериев:

продолжительности страхового стажа;

размера зарплаты, с которой производились взносы;

коэффициента страхового стажа;

коэффициента заработка;

время выхода на пенсию.

К основной пенсии по возрасту могут начисляться доплаты.

Как посчитать пенсию по возрасту

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле П = Зп х Кс, где:

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, с которого исчисляется пенсия в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это общее количество месяцев трудового стажа, умноженное на расчетное значение одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.

В страховой стаж относят не только годы работы, а период получения выплат в связи с безработицей, инвалидностью вследствие несчастного случая на производстве или службы в армии.

Кроме того, есть определенный перечень профессий, где год стажа засчитывается за два, из-за их повышенной вредности для здоровья. К ним относятся, например, горные работы, производство инертной пыли, химическое производство, производство оборудования, металлургические работы тому подобное.

Как вычислить будущую пенсию, можно прочитать за ссылкой . Кроме того, посчитать ее можно с помощью онлайн-калькулятора

Для этого нужно зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Тогда пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц о его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности.