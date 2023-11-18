Хто може отримувати пенсію за віком

Отримувати пенсію за віком мають право особи, які досягли 60-річного віку й станом на 2023 рік мають щонайменше 30 років стажу. До досягнення 60-річного віку, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші.

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Розмір пенсії за віком залежить від таких критеріїв:

тривалості страхового стажу;

розміру зарплати, з якої робилися внески;

коефіцієнта страхового стажу;

коефіцієнта заробітку;

часу виходу на пенсію.

До основної пенсії за віком можуть нараховуватися доплати.

Як порахувати пенсію за віком

Розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп х Кс, де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.

Важливо! До страхового стажу зараховуються не лише роки роботи, а період отримання виплат у зв’язку з безробіттям, інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або ж служби в армії.

Крім того, є визначений перелік професій, де рік стажу зараховується за два, через їх підвищену шкідливість для здоров'я. До них належать, наприклад, гірничі роботи, виробництво інертного пилу, хімічне виробництво, виробництво устаткування, металургійні роботи тощо.

Довідково! Як обчислити майбутню пенсію, можна прочитати за посиланням. Крім того, порахувати її можна за допомогою онлайн-калькулятора.

Для цього треба зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Тоді користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних його трудової діяльності.